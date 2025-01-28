Роспотребнадзор сообщил о случаях отравления неизвестным токсином в Индии

В индийском штате Джамму и Кашмир зарегистрированы случаи заболевания неизвестной этиологии, сообщили «Ъ» в Роспотребнадзоре. По имеющейся у ведомства информации, с декабря 2024 года в деревне Бадхаал выявлено 38 инфицированных, 17 из которых скончались. Все случаи выявлены среди членов трех семей.

Клиническая картина заболевания характеризуется такими симптомами, как лихорадка, тошнота, слабость. У всех умерших отек мозга. Согласно исследованиям, причиной болезни является воздействие токсинов, однако конкретное вещество не установлено, уточнили в надзорной службе.

В Роспотребнадзоре заверили, что следят за ситуацией: создана лабораторная база, в штате работают подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет «оперативно выявлять риски и принимать дополнительные меры». Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор, заявили в ведомстве.

Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу постоянно работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Наталья Костарнова