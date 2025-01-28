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Коммерсантъ FM
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ЕС намерен запретить экспорт игровых консолей в Россию

Евросоюз может включить в следующий пакет санкций против России игровые консоли, сообщает Financial Times (FT).

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

«Мы действительно рассматриваем все, что помогает России вести эту войну, на предмет внесения в санкционный список,— заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.— Даже приставки для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью (российские войска.— “Ъ”) управляют беспилотниками».

Европейские компании не производят игровые приставки, а три производителя самых популярных приставок в мире — Microsoft, Sony и Nintendo — прекратили поставки в Россию еще в марте 2022 года. Новый запрет ЕС будет направлен против европейских торговцев приставками, которые отправляют консоли в Россию, включая продавцов подержанных игр, отмечает FT.

Кирилл Сарханянц

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