Производитель хлебобулочных изделий судится с холдингом «Астон» за товарный знак

Третий по размеру в Петербурге производитель хлебобулочных изделий «Дарница» судится с агрохолдингом «Астон», производящим растительное масло, за право использования товарного знака «Затея». Об этом сообщает «Новый Проспект» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Как следует из материала суда по интеллектуальным правам, бренд "Затея" не используется ответчиком для выпуска хлебобулочных изделий»,— поясняется в публикации.

От ООО «Группа компаний "Дарница"» к АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» поступил иск о досрочном прекращении правовой охраны двух товарных знаков «Затея». В сентябре прошлого года «Дарница» попыталась зарегистрировать одноименный бренд в том же классе товаров (хлебобулочные изделия).

Чтобы сохранить права на товарный знак ответчику нужно доказать их использование для маркировки хлебобулочных изделий в течение последних трех лет, сообщил изданию руководитель практики сопровождения коммерческой деятельности Maxima Legal Дмитрий Урякин. Значимым фактором для суда станет подтверждение значимого объема выпуска «Астоном» продукции под брендом «Затея», добавила адвокат, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Генпрокуратура подала иск в суд на владельцев АО «Петербургский нефтяной терминал».

Артемий Чулков