Cosmos Smart Yuzhny выведен в продажу

Девелопер «Троицкое поле» приступает к реализации номеров в трехзвездочном гостиничном комплексе Cosmos Smart Yuzhny. Проект возводится в 200 метрах от станции метро «Обухово» и является частью инфраструктуры строящейся высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Пространство групп» Фото: ГК «Пространство групп»

Общая площадь 13-этажного Cosmos Smart Yuzhny 25,5 тыс. кв. м. Проектное финансирование осуществляет банк «Дом.РФ». Общий объем инвестиций составляет 2,4 млрд рублей.

В Cosmos Smart Yuzhny будут классические гостиничные номера и номера с кухнями. Всего — 670 номеров площадью от 18,53 до 40,29 кв. м. Большую часть номерного фонда составляют студии средним метражом 25,53 кв. м. Собственная инфраструктура гостиницы включает ресепшен и камеры хранения, ресторан, спортивный зал, коворкинг и конференц-залы. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения.

Основной группой арендаторов станут как индивидуальные путешественники, так бизнес-туристы и корпоративные клиенты. Это обусловлено близостью транспортно-пересадочного узла ВСМ — Обухово «Южный», который появится в 300 метрах от гостиницы. Комплекс Cosmos Smart Yuzhny одним из первых будет учитывать будущие потоки гостей.

«В 2024 году Петербург посетили рекордные 11,6 млн туристов. Такого не было никогда, даже до пандемии,— рассказывает Юрий Тизяев, собственник проекта и совладелец ГК «Пространство Групп», куда входит девелоперская компания «Троицкое поле».— Москвичи и жители Московской области одни из самых частых гостей. С запуском ВСМ часть этого турпотока предпочтет новые скоростные поезда тем же "Сапсанам" из-за меньшего времени в пути. Гостиничный комплекс привлечет внимание гостей города удачным расположением. Высокий уровень загрузки не оставляет сомнений, а перспективы для инвесторов — очевидны».

Cosmos Smart Yuzhny выгодно выделяется своей транспортной доступностью. Станция метро «Обухово» позволяет добраться до центра Петербурга примерно за 20 минут. В пяти минутах — выезд на КАД, а дорога до международного аэропорта Пулково займет около 20 минут.

Стоимость номеров на старте продаж начинается от 4,1 млн рублей — с чистовой отделкой, меблировкой и оснащением. Прогнозируется средняя доходность на уровне 16% годовых. Доход будет распределяться между собственниками котловым методом.

Управлением номерным фондом займется Cosmos Hotel Group — крупнейший федеральный гостиничный оператор России, в портфель которого входят 38 отелей в 23 городах, в категории от трех до пяти «звезд». Cosmos Hotel Group также выступает консультантом по проектированию и строительству.

Девелопер «Троицкое поле» входит в ГК «Пространство групп». Среди реализованных проектов группы компаний — апарт-отель «Начало» в Невском районе Санкт-Петербурга, сервисная эксплуатация которого началась в 2024 году.

ООО «СЗ „Троицкое поле“». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик OOO «Троицкое поле». Проектное финансирование осуществляет АО «Банк ДОМ.РФ». Erid: 2SDnjcn5CAY