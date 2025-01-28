КС провозгласил постановление по делу Сочинского национального парка

28 января Конституционным судом Российской Федерации провозглашено постановление по жалобам сочинских садоводов, по делу о проверке конституционности отдельных статей Гражданского кодекса, применяемых судами при рассмотрении исков органов прокуратуры о признании отсутствующим прав на земельные участки, сформированные в границах федеральной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд отметил, что, если земельный участок в силу закона может находиться лишь в публичной собственности, возникновение права частной собственности на этот участок невозможно независимо от способа приобретения (абз. 2 п. 3.1, стр. 19).

Указал Суд и на возможность сохранения за гражданином части земельного участка, не входящей в границы особо охраняемых природных территорий, лишь в том случае, если та часть участка может использоваться в соответствии с установленным видом его использования (п. 3.3, стр. 23).

Уделено внимание Суда и изменению со временем границ особо охраняемых природных территорий, что может быть напрямую связано с «незаконным предоставлением участка и последующим исключением его из границ особо охраняемых природных территорий, когда именно предоставление земельного участка частному лицу повлекло уменьшение особо охраняемой природной территории при отсутствии к тому фактических и юридических предпосылок». В данном случае Конституционный суд ориентирует суды общей юрисдикции на принятие решения при установлении таких обстоятельств, как если бы земельный участок относился к особо охраняемой природной территории (п. 3.4, стр. 24–25).

Также Конституционный Суд напомнил, что установленный законодателем механизм так называемой «лесной амнистии» не распространяется на особо охраняемые природные территории, тем более когда речь идет о таких территориях федерального значения (п. 4, стр. 27).

Отдельно следует выделить позиции Конституционного суда Российской Федерации относительно государственной регистрации права в ЕГРН, что входит в противоречие с уже состоявшимися определениями Верховного суда Российской Федерации по аналогичным делам.

В пункте 3.2 Конституционный суд отмечает, что «не имеет правовых, в том числе конституционных, оснований государственная регистрация за гражданином или отражение в ЕГРН в качестве ранее возникшего… вещного права на земельный участок, который находится в границах особо охраняемой природной территории федерального значения и в силу этого может находиться только в федеральной собственности».

В дальнейшем КС РФ указывает, что «государственная регистрация права (а тем более отражение в ЕГРН сведений о соответствующем праве как ранее возникшем) не исключает того, что правовые основания для внесения соответствующих сведений о праве будут впоследствии признаны судом ненадлежащими, а право отсутствующим» (п. 5.2 постановления).

Развивая свою мысль о регистрации права в ЕГРН, Конституционный суд приходит к выводу о возможности применения прокурором такого способа защиты, как иск о признании права отсутствующим.

При этом суд указывает, что «владение публично-правового образования зачастую — с учетом характера земель и самого объема земельного ресурса, одновременное фактическое господство над которым установить затруднительно,— не может выражаться в тех же формах, в которых осуществляется владение частного лица» (стр. 35). Именно данное обстоятельство позволяет рассматривать иски прокуратуры, поданные в защиту интересов Российской Федерации, как не обусловленные лишением истца владения и подпадающие под действие ст. 304 ГК РФ. А значит, сроки исковой давности на такие требования не распространяются.

Однако присущие виндикационному иску гарантии участникам гражданских правоотношений, такие как необходимость принятия во внимание добросовестности приобретателя, а также применение сроков исковой давности, должны быть интегрированы в механизм разрешения споров по такого рода искам, по крайней мере между гражданином и публично-правовым образованием.

Особое внимание уделено вопросам добросовестности: «Так, при нахождении земельного участка в местности, о расположении на которой особо охраняемой природной территории федерального значения было известно или должно было быть известно гражданину или которая имеет явные признаки наличия на ней леса, содержание требований разумности и осмотрительности (добросовестности) предполагает, что гражданин должен уделить повышенное внимание подтверждению законности предоставления и использования соответствующего участка» (стр. 41).

Таким образом, при приобретении земельного участка на территории Сочи, где расположены особо охраняемые природные территории федерального значения — Сочинский национальный парк и Кавказский государственный биосферный заповедник, покупателю следует тщательно подойти к проверке законности возникновения прав на такой участок. Тем более когда на участке находится лесная растительность.

И снова Конституционный суд возвращается к вопросу о регистрации права в ЕГРН, указывая, что одна лишь такая регистрация в совокупности с иными фактическими обстоятельствами при наличии таких особенностей участка не может свидетельствовать о должной разумности и осмотрительности приобретателя.

Важной позицией Конституционного суда следует назвать то, что «рассматриваемая ситуация не является изъятием земельных участков для государственных нужд, при котором Конституция Российской Федерации требует предварительного возмещения».

Как итог, Конституционный суд не увидел противоречий норм Гражданского кодекса Конституции Российской Федерации, поскольку речь идет о земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, земли которых могут находится исключительно в собственности государства.