Картина Оскара Рабина выставлена на аукцион в Екатеринбурге за 1,8 млн рублей

Картина советского и французского художника-нонконформиста Оскара Рабина «Пейзаж с мусором» выставлена на благотворительный аукцион в Екатеринбурге с лидирующей ставкой в 1,8 млн руб., сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Рабин «Пейзаж с мусором» (1990)

Фото: Аукционный дом «Литфонд» Оскар Рабин «Пейзаж с мусором» (1990)

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Торги пройдут 30 января в поддержку первого номера возрожденного журнала «Наше наследие». На аукционе представлено около 50 лотов редких книг, автографов, фотографий, живописи и графики.

Среди других лотов — издание «Письма Петра Великого» (1774 года) с лидирующей ставкой 600 тыс. руб., и «Десятиверстка Шуберта» (карта западной части Российской империи 1832 года) за 350 тыс. руб.

На аукционе представлены работы уральских художников, в том числе картина Миши Брусиловского «Распятие» (300 тыс. руб.) и работа Михаила Шемякина — третий лист из цикла «Трансформация Пикассо» (75 тыс. руб.).

Вырученные средства будут направлены на поддержку издания журнала «Наше наследие» и его общественно значимых проектов.

Оскар Рабин (1928-2018), был одним из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово», был лишен советского гражданства и выслан из страны после организации всемирно известной выставки работ художников-нонконформистов «Бульдозерной выставки» в 1970-х годах. После этого он уехал в Париж.

Полина Щуцкая