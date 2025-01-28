Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, насколько довольны автовладельцы машин из КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

81%, то есть четыре из пяти владельцев китайских автомобилей положительно оценивают опыт эксплуатации своих машин. Такие результаты показал опрос, который провела федеральная сеть автосервисов Caready совместно с «Ренессанс Страхованием». Главными преимуществами этой техники россияне назвали более низкую стоимость обслуживания по сравнению с другими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах. Собственно, никаких открытий тут нет.

Выбор китайских машин действительно широк, а сравнивать не с чем, потому что автомобили из других стран официально не продаются. Про сервисы и запчасти — тоже не сюрприз. Все же есть разница между прямыми поставками и параллельным импортом, а большинство дилерских центров, которые обслуживают китайские марки, еще три года назад имели другие вывески и набили руку в обслуживании других автомобилей.

Между тем, как показывает исследование, китайская техника, как все новое, вызывает у россиян кое-какие опасения и некую тревожность. Например, владельцы автомобилей из КНР чаще других и более тщательно готовили свои машины к зиме. К чему, надо сказать, были основания: многие помнят видеоролики годичной давности, выложенные в сеть, где у одного кроссовера на морозе переломилась пополам педаль газа, а у другого и на приборной панели, и на экране мультимедиа вся инфографика вдруг стала зеркальной, шиворот-навыворот.

И в этой связи хотел бы упомянуть результаты еще одного исследования, показывающего, что фантомные боли по некитайским машинам у нас еще остались. IT-компания OMI опросила более тысячи российских респондентов на предмет того, какую машину они бы выбрали, если бы были волшебниками, которым доступно все. Так вот, большинство опрошенных (43%) в качестве автомобиля мечты выбрали бы машину из Японии, европейскую — 21%, корейскую — 8%. Машину китайской марки в этом контексте упомянули лишь 4% опрошенных.

Дмитрий Гронский