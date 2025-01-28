Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, благодаря чему устройство может выдержать падение с высоты до 2 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Honor Фото: Honor

На любой мобильной выставке можно отыскать стенды с устройствами, подготовленными к использованию в суровых условиях. Обычно это что-то затянутое в громоздкий добротно прорезиненный или металлический корпус. При этом аппаратная начинка будет, скорее, надежной, чем современной и производительной. Вероятно, специалисты бренда Honor почувствовали, что в этой части можно отыскать что-то полезное для своих устройств, и создали защищенный ударопрочный смартфон X9c, не пожертвовав при этом потребительскими качествами устройства. Эта новинка уже проверена в суровых российских условиях, и я сам испытал ее на прочность.

Внешне этот аппарат среднего ценового диапазона абсолютно обычный. Но его внутренняя часть и корпус созданы с применением технологии Ultra-Bounce Anti-Drop, которая позволяет ему выдерживать падения с высоты до 2 м. Честно, было жалко стучать по смартфону с симпатичным матовым покрытием и бросать его на асфальт, лед и бетон, а еще боязно из-за скругленных боковин дисплея. Но даже при том азарте, который перекрывал вероятные жизненные случайные падения, пострадала лишь заводская защитная пленка. Дисплей, задняя поверхность целые, как и работоспособность аппарата. Другими словами, можно обойтись и без прозрачного чехла, который идет в комплекте.

При своей ударопрочности корпус также защищен от пыли и влаги по стандарту IP65M. В практическом смысле это обозначает возможность использования с мокрыми руками, под легким дождем или даже пятиминутное погружение в воду на 25 см, ну или достаточное время для спокойного извлечения смартфона из бассейна или прибрежной зоны водоема.

Вообще, смартфон получил максимальные 5 «звезд» в рейтинге надежности SGS. Но это, конечно, не обозначает специальное регулярное существование в экстремальных условиях. Скорее, это готовность к внезапным неприятным событиям. Порадовало умение инженеров Honor упаковать в привычные габариты батарею большей емкости. У X9c запас составляет 6600 мАч, которые легко конвертируются в два дня использования. На экстренный случай есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Оболочка Honor X9c привычна и понятна, камеры с поддержкой инструментов ИИ работают по большей части хорошо, дисплей и материалы очень приятные. Стоимость новинки в пределах 40 тыс. руб.

Александр Леви