В Крыму на 100 тыс. руб. увеличили выплаты для участников СВО

Власти Крыма подняли единовременную выплату для военнослужащих-контрактников, участвующих в СВО, до полумиллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РК.

Согласно документу, в 2025 году для российских граждан и иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ и войсках нацгвардии на один год и более, единовременная денежная выплата составит 500 тыс. руб.

Напомним, в прошлом году в Крыму единовременная выплата для контрактников, участвующих в СВО, составляла 400 тыс. руб.

Помимо денежного вознаграждения местные власти выдают военнослужащим земельные участки. По данным чиновников, более 10 тыс. ветеранов боевых действий и членов их семей стоят в очереди на получение земли, более 1 тыс. участков уже выдали, еще около 2 тыс. сформированы и готовятся к передаче.

Александр Дремлюгин, Симферополь