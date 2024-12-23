В Крыму более 10 тыс. участников СВО ждут земельную льготу

Более 10 тыс. участников СВО и членов их семей стоят в очереди на получение земельного участка в Крыму, заявил на пресс-конференции в Симферополе депутат Госдумы Константин Бахарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Крым — один из первых регионов в стране, где ввели эту меру поддержки и она получила такой отклик. На сегодняшний день поступило более 10 тыс. заявлений на выдачу земельных участков от участников спецоперации»,— отметил господин Бахарев. По его словам, более 1 тыс. участков уже выдали, еще около 2 тыс. сформированы и готовятся к передаче.

Напомним, летом в соседнем Севастополе приняли законопроект, по которому участникам СВО вместо земельных участков будут предлагать выплату в размере 1 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь