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Коммерсантъ FM
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В Крыму более 10 тыс. участников СВО ждут земельную льготу

Более 10 тыс. участников СВО и членов их семей стоят в очереди на получение земельного участка в Крыму, заявил на пресс-конференции в Симферополе депутат Госдумы Константин Бахарев.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Крым — один из первых регионов в стране, где ввели эту меру поддержки и она получила такой отклик. На сегодняшний день поступило более 10 тыс. заявлений на выдачу земельных участков от участников спецоперации»,— отметил господин Бахарев. По его словам, более 1 тыс. участков уже выдали, еще около 2 тыс. сформированы и готовятся к передаче.

Напомним, летом в соседнем Севастополе приняли законопроект, по которому участникам СВО вместо земельных участков будут предлагать выплату в размере 1 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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