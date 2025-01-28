Coca-Cola отзывает напитки в Европе из-за токсичных хлоратов

Европейское подразделение Coca-Cola массово отзывает партии напитков из-за повышенного количества токсичных хлоратов. Меры касаются банок и бутылок марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico, находящихся в обороте с конца ноября 2024 года. Напитки продавали в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Sakuma / AP Фото: Paul Sakuma / AP

Проблема была выявлена в ходе плановой проверки на производственной площадке компании в Генте. «У нас нет точной цифры, но очевидно, что это значительное количество (емкостей.— "Ъ")»,— сообщила Coca-Cola Europacific Partners Belgium агентству AFP. Там заверили, что большинство напитков, в которых нашли хлор, уже сняли с полок магазинов.

По данным Coca-Cola, отзыву подлежат напитки с производственным кодом от 328 GE до 338 GE. Во французском филиале компании заявили, что пока не получали жалоб от потребителей. Там отметили, что независимые эксперты пришли к выводу, что вероятность «сопутствующего риска» при употреблении таких напитков «очень низкая».

Как уточняет AFP, хлорат образуется из хлорных дезинфицирующих средств, широко используемых при очистке воды на предприятиях. В научном заключении от 2015 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что длительное воздействие хлората представляет потенциальную угрозу здоровью детей, особенно тех, у кого наблюдается легкий или умеренный дефицит йода. Смертельной дозой хлоратов для человека может быть 10 г вещества на 1 кг массы тела.