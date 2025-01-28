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В «Аэродинамике» опровергли слухи о возможном открытии аэропорта Краснодара

В СМИ и соцсетях во вторник, 28 января, появились сообщения о том, что холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Краснодарского края, опубликовал несколько вакансий на сайтах объявлений по поиску персонала для приостановивших работу воздушных гаваней Анапы и Краснодара. В связи с этим появились предположения о возможном открытии аэропорта Краснодара. В пресс-службе холдинга «Ъ-Сочи» рассказали, что ведут стандартный набор персонала.

Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар»

Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар»

Как уточнили в «Аэродинамике», опубликованные вакансии — стандартный набор персонала. Слухи о якобы планируемом открытии аэропортов в пресс-службе не подтвердили.

«В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим тренировки и обучения, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято. Часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи, применяя все навыки на практике. Также мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов Краснодар и Анапа, регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности»,— рассказали в пресс-службе.

Это, уточнили в холдинге, касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы.

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты с февраля 2022 года. С тех пор в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном возобновлении их работы, однако ни разу такие сообщения не подтвердились. Аэропорт Сочи остается единственной работающей воздушной гаванью Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков

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