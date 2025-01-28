Акцию «Бессмертный полк» в Петербурге хотят снова провести в офлайн-формате

В 2025 году традиционную акцию «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Санкт-Петербурге намерены вернуть в очном формате. Ее хотят снова провести 9 мая на Невском проспекте, как было в последний раз в 2022 году. Акция включена в список мероприятий, планируемых к проведению по случаю празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данный вопрос обсудили на заседании правительства Петербурга 28 января в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В общей сложности в план мероприятий ко Дню Победы в 2025 году включены предложения 16 комитетов и 18 администраций районов Петербурга, а также общественных организаций ветеранов и блокадников. План состоит из пяти разделов, в которые вошли 329 основных мероприятий. В каждом районе города дополнительно разрабатываются районные планы юбилейных мероприятий.

Помимо «Бессмертного полка» в числе основных — торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, военный парад на Дворцовой площади, проезд ветеранов на ретро-автомобилях по Невскому, зажжение факелов Ростральных колонн, праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» и вечерний салют от стен Петропавловской крепости.

При этом сразу в нескольких районах города впервые планируется разместить световые проекции, посвященные 80-й годовщине Победы. Также в юбилейные дни будет включен особый режим подсветки Дворцового и Троицкого мостов.

Отметим, что в прошлом году, уже после отмены всех коронавирусных ограничений, централизованно проводить акцию «Бессмертный полк» в офлайн-режиме власти Петербурга отказались по причинам безопасности. В то же время многие жители города все равно вышли на центральные улицы с портретами своих воевавших родственников.

Прежде «Ъ-СПб» уже писал, что Смольный намерен вернуть очный формат «Бессмертного полка» в 2025 году.

Андрей Цедрик