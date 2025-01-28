Компания из Перми получит грант в 183 млн руб. на создание промышленных роботов
Пермская компания Promobot по итогам конкурса получит грант 183 млн руб. от Минпромторга РФ на создание моделей промышленных роботов. Оператором грантового конкурса является Университет Иннополис. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Компания из Перми получит грант в 183 млн руб. на создание промышленных роботов
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Всего в конкурсе принимали участие 11 организаций и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Башкортостана, Владимирской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.
Компания Promobot разработала программу на два года с перспективой деятельности до 2030 года. На полученные средства организация планирует создавать модели промышленных роботов для перемещения, сварки, зачистки, сборки и использовать коллаборативных роботов для автоматизации технологических операций. Promobot получит на создание и реализацию проекта 168,2 млн руб. в 2025 году и 15 млн руб. в 2026 году.
По данным портала Rusprofile, пермская компания с уставным капиталом 32,6 тыс. руб. в 2023 году имела выручку в 220 млн руб. и прибыль в 3,6 млн руб.