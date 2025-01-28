Пермская компания Promobot по итогам конкурса получит грант 183 млн руб. от Минпромторга РФ на создание моделей промышленных роботов. Оператором грантового конкурса является Университет Иннополис. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания из Перми получит грант в 183 млн руб. на создание промышленных роботов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Компания из Перми получит грант в 183 млн руб. на создание промышленных роботов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего в конкурсе принимали участие 11 организаций и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Башкортостана, Владимирской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.

Компания Promobot разработала программу на два года с перспективой деятельности до 2030 года. На полученные средства организация планирует создавать модели промышленных роботов для перемещения, сварки, зачистки, сборки и использовать коллаборативных роботов для автоматизации технологических операций. Promobot получит на создание и реализацию проекта 168,2 млн руб. в 2025 году и 15 млн руб. в 2026 году.

По данным портала Rusprofile, пермская компания с уставным капиталом 32,6 тыс. руб. в 2023 году имела выручку в 220 млн руб. и прибыль в 3,6 млн руб.

Диана Соловьёва