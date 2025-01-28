В Ростовской области ищут инвесторов для покупки предприятий Gloria Jeans

Власти Ростовской области проводят переговоры с профильными инвесторами для покупки предприятий Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На швейных фабриках компании в регионе трудоустроены более 2,5 тыс. человек.

«Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Врио губернатора поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву отработать тему покупки бизнеса профильными инвесторами для сохранения производственных площадок и персонала. По словам Юрия Слюсаря, необходимо проконтролировать, чтобы люди получили все положенные при увольнении выплаты.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что компания Gloria Jeans выставила на продажу свои производства в Ростовской области.

Ева Китаева