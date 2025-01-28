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Коммерсантъ FM
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В соцсети Threads появилась реклама

Сервис микроблогов Threads (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начал тестировать рекламные объявления в США и Японии. В компании заявляют, что прислушаются к отзывам, прежде чем расширить масштабы тестирования и добавить рекламу на других рынках.

Разработчики хотят, чтобы рекламные сообщения в Threads были уместными и актуальными, они планируют сделать их такими же интересными, как и обычный контент на платформе. У рекламных объявлений в соцсети будут соответствующие пометки, а на ранних тестах это будут только графические объявления.

В ноябре 2024 года ежемесячная аудитория Threads превысила 275 млн пользователей. Тогда же создатели платформы задумались о внедрении рекламы, хотя и не ожидали, что до 2025 года платформа принесет значительные доходы.

Евгений Федуненко

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