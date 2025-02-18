Сегодня исполняется 82 года председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин:

— Уважаемый Валерий Дмитриевич, примите искренние поздравления с днем рождения. За долгие годы Вы внесли большой вклад в укрепление законности, развитие ключевых демократических принципов нашей страны, становление правовой культуры общества. Талантливый юрист и ученый, Вы многое сделали для формирования современной правовой системы России. Присущие Вам беспристрастность и верность закону укрепили авторитет Конституционного суда. Желаю крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. Пусть Ваши мудрость и безукоризненное следование букве закона еще долгие годы служат интересам наших граждан и государству.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»