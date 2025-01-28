Медики и ученые вновь высказались о необходимости запретить аборты в частных клиниках

Несколько советских и российских ученых и медицинских работников написали открытые письма, в которых призвали запретить аборты в частных клиниках. Письма есть в распоряжении «РИА Новости». Один из авторов обращений, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, профессор Олег Аполихин полагает, что «защита жизни ребенка до рождения способствует формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом». Почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов считает, что сложившаяся в России демографическая ситуация требует «решительных мер государства и общества по ограничению такой опасной для здоровья женщины медицинской процедуры, как аборты». Союз педиатров, по его словам, неоднократно подчеркивал, что необходимо вывести аборты из частных клиник, обеспечить право ребенка на жизнь и охрану здоровья как после рождения, так и на этапе внутриутробного развития.

27 января члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок Росздравнадзором в отношении частных медицинских организаций, делающих аборты, без согласования с органами прокуратуры.

Напомним, в декабре 2023 года законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках. Ни профильный комитет, ни правительство не поддержали инициативу, и в декабре 2024 года авторы отозвали ее. Однако на данный момент более 70 регионов России все же поддержали предложение, и от проведения такой процедуры уже отказались 502 частные клиники.

По данным Росстата, в 2023 году в стране было проведено 467 586 абортов против 503 809 в 2022 году, включая аборты по медицинским показаниям. С начала 1990-х число абортов снижается в среднем на 6% в год и в целом снизилось с тех пор более чем впятеро. Число рождений в 2023 году в России составило 1,264 млн — это минимум с 1999 года. В 2024 году число рождений в РФ составило 1,284 млн.

Иван Тяжлов