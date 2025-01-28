Белгородский губернатор предложил не допускать противников СВО к учебе в госвузах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил не допускать к учебе в государственных вузах и техникумах детей, которые совершают «противоправные действия в отношении военнослужащих» и высказывают негативные «оценки действий государства в рамках специальной военной операции». «Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой,— заявил в ходе совещания 27 января с членами регионального правительства губернатор.— Тебе кажется, что ты играешь: написал нехорошие слова на церкви или высказался. А жизнь твоя изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону». Господин Гладков также отметил, что властям необходимо оценить, насколько государство должно поддерживать семьи, которые не могут воспитывать детей (в патриотическом духе). По его мнению, в случае введения запрета на учебу в государственных учреждениях дети смогут обучаться в частных. Свое предложение губернатор предложил обсудить с коллективами школ, родителями и прокуратурой. «Мы не хотим создавать прецедент или наносить ущерб развитию детей. Но ответственность должна быть у всех сторон»,— пояснил он.

Сергей Толмачев, Воронеж