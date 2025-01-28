Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородский губернатор предложил не допускать противников СВО к учебе в госвузах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил не допускать к учебе в государственных вузах и техникумах детей, которые совершают «противоправные действия в отношении военнослужащих» и высказывают негативные «оценки действий государства в рамках специальной военной операции». «Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой,— заявил в ходе совещания 27 января с членами регионального правительства губернатор.— Тебе кажется, что ты играешь: написал нехорошие слова на церкви или высказался. А жизнь твоя изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону». Господин Гладков также отметил, что властям необходимо оценить, насколько государство должно поддерживать семьи, которые не могут воспитывать детей (в патриотическом духе). По его мнению, в случае введения запрета на учебу в государственных учреждениях дети смогут обучаться в частных. Свое предложение губернатор предложил обсудить с коллективами школ, родителями и прокуратурой. «Мы не хотим создавать прецедент или наносить ущерб развитию детей. Но ответственность должна быть у всех сторон»,— пояснил он.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...