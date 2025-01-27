Активы, которые хотят обратить в доход государства прокуроры

ООО «Нефтехимремстрой» зарегистрировано в 2008 году в Москве, уставный капитал — 500 тыс. руб. Занимается ремонтом оборудования для нефтегазовой отрасли, а также ремонтом зданий и сооружений (основные заказчики — дочерние компании «Газпрома»). По итогам 2023 года выручка «Нефтехимремстроя» составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 542 млн руб.

ООО «Салаватский катализаторный завод» (СКатЗ) зарегистрировано в 2009 году, производит катализаторы и адсорбенты для нефтегазового сектора. Уставный капитал ООО — 500 тыс. руб. В 2023 году выручка СКатЗ составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 258 млн руб.

АО «Салаватнефтехимремстрой» зарегистрировано в 1995 году в Салавате, с июля 2024 года прописано в Одинцово, в основном занимается строительно-монтажными работами на объектах нефтегазового сектора (главные заказчики — дочерние структуры «Газпрома»). В 2023 году убыток компании составил 37 млн руб. при выручке 59 млн руб.

ОАО «Подземнефтегаз» зарегистрировано в Салавате в 1994 году, основной вид деятельности — складирование и хранение нефти и нефтепродуктов. В числе клиентов организации — «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). В 2023 году выручка «Подземнефтегаза» составила 485 млн руб., чистая прибыль — 93 млн руб.

ООО «Ремонтно-механический завод» (РМЗ) зарегистрировано в 2010 году в Салавате, поставляет оборудование и комплектующие (химическое оборудование, крепеж, запчасти, оснастка) предприятиям нефтехимической отрасли, а также предоставляет услуги по термообработке и антикоррозийным работам. В числе заказчиков — ГНС. Уставный капитал ООО — 140,96 млн руб. В 2023 году чистая прибыль РМЗ составила 431 млн руб. при выручке 2,7 млрд руб.

АО «Салаватнефтемаш» зарегистрировано в 2000 году в Салавате, производит оборудование для нефтедобычи, нефтегазопереработки, нефтехимии и других отраслей. В числе клиентов — структуры «Транснефти», Салаватский химический завод, Минпромторг России, «Башнефть» и другие. В 2023 году компания получила 100 млн руб. прибыли при выручке 1,7 млрд руб.

ООО «Ремэнергомонтаж» зарегистрировано в 2010 году, обслуживает и ремонтирует объекты электроэнергии (крупнейший заказчик — Ново-Салаватская ТЭЦ). В 2023 году компания с уставным капиталом 44,1 млн руб. получила 33 млн руб. прибыли при нулевой выручке.

ООО «Техцентр» зарегистрировано в Москве в 2019 году, имеет филиал в Салавате. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал фирмы — 100 тыс. руб. В 2023 году выручка «Техцентра» составила 579 млн руб., чистая прибыль — 332 млн руб.

Идэль Гумеров, Уфа