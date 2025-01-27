У собак отобрали деньги

Ульяновску на 2025 год на проведение работ по обращению с безнадзорными животными планируется выделить в четыре раза меньше средств, чем было выделено годом ранее. При этом всем остальным муниципальным образованиям суммы субвенций, согласно проекту изменений в бюджет, планируется увеличить в два раза и более. В региональном минфине снижение сумм для Ульяновска объясняют тем, что в минувшем году областной центр не освоил выделенные средства. Участники рынка считают такой подход «ужасным», отмечая, что за этим последуют печальные последствия в виде роста численности безнадзорных животных. По мнению зоозащитников, причина неосвоенных средств — в несоответствии федеральному законодательству регионального закона о передаче муниципалитетам госполномочий по обращению с безнадзорными животными, из-за которого региональное управление ФАС и отменило в прошлом году торги по ОСВВ. Зоозащитники считают, что если закон не будет уточнен, проблема может усугубиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год, когда работы по ОСВВ в Ульяновске почти не проводились, численность безнадзорных собак значительно увеличилась

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ За год, когда работы по ОСВВ в Ульяновске почти не проводились, численность безнадзорных собак значительно увеличилась

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

В конце минувшей недели на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала правительства Ульяновской области опубликован законопроект о внесении изменений в бюджет Ульяновской области на 2025 год. Как ранее сообщал «Ъ», в соответствии с предлагаемыми изменениями доходная часть бюджета увеличится в сравнении с действующей редакцией документа на 12,146 млрд руб., бюджет из дефицитного станет профицитным (профицит — 164,4 млн руб.). Согласно документу, в сравнении с первоначальным вариантом бюджета сумма субвенций регионального бюджета муниципальным образованиям на исполнение переданных госполномочий по обращению с безнадзорными животными (метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) увеличивается в два раза — с 5 млн руб. до 10,5 млн руб. В то же время для Ульяновска, численность которого составляет 612 тыс. чел. (половина населения региона), предусмотрено только 478,5 тыс. руб. При этом на Димитровград (численность населения которого почти в шесть раз ниже Ульяновска) запланировано выделить 1 млн 453 тыс. руб. Мелекесскому району (29 тыс. чел.) выделено на ОСВВ 999 тыс. руб., Ульяновскому району (35 тыс. чел.) — 950 тыс. руб. Между тем год назад при принятии бюджета на 2024 год, Ульяновску на эти цели было заложено 2,09 млн руб., хотя общая сумма финансирования ОСВВ по региону составляла 5,0 млн руб.

Министр финансов региона Наталья Брюханова пояснила «Ъ-Волга», что снижение финансирования ОСВВ для Ульяновска связано с тем, что в 2024 году администрация Ульяновска не освоила выделенные суммы. С чем это было связано, министр не пояснила.

Ульяновская зоозащитница Наталия Лазарева отмечает, что «численность собак, подлежащих ОСВВ, в Ульяновске не уменьшилась в сравнении с прошлым годом», и «единственный в регионе приют, отвечающий требованиям, есть только в Ульяновске». «Но при этом Димитровграду выделяют в три раза больше, а Мелекесскому району — в два раза больше, хотя там нет ни одного соответствующего требованиям приюта, а контракты исполняет ИП Сергей Мадьянкин, который решением УФАС Татарстана внесен в реестр недобросовестных поставщиков»,— сказала госпожа Лазарева, отметив, что направляет обращения в региональный минфин и депутатам областного парламента с просьбой пересмотреть распределение субвенций.

Председатель ульяновской общественной организации «Подарок судьбы», руководитель одноименного приюта для животных (на размещение более 150 собак и 50 кошек, находится в Ульяновске) Наталья Подшивалова считает сложившуюся ситуацию с финансированием «ужасной». По ее словам, в прошлом году приют «почти не работал» для Ульяновска из-за того, что контракт на ОСВВ сначала более полугода готовился управлением по благоустройству мэрии Ульяновска, а потом торги на заключение контрактов по ОСВВ были отменены региональным управлением ФАС. «В итоге за год обновилась армия бездомных животных, каждая безнадзорная собака дважды за год принесла по шесть щенков»,— пояснила руководитель приюта, отметив, что на сегодня в городе около 300-400 безнадзорных собак, и дальше при таком финансировании ситуация значительно ухудшится, «а приют в это время вынужден исполнять контракты в соседних регионах — в Мордовии и Чувашии». Она также добавила, что не знает, кто будет теперь исполнять такие большие контракты в Димитровграде и Мелекесском районе в условиях, когда ИП Сергей Мадьянкин включен в РНП, потому что добросовестный исполнитель при рекомендованной стоимости ОСВВ одного животного на уровне 7,5 тыс. руб. «не сможет работать» (в соседней Самарской области стоимость ОСВВ одного животного на 2025 год установлена на уровне 12,1 тыс. руб.).

«По сути, получилась дискредитация федерального закона №498 (об ответственном обращении с животными.— “Ъ”), потому что весь смысл ОСВВ — держать популяцию под контролем, что не получилось в Ульяновске, и виноваты в этом только власти. Я считаю, что эти цифры обязательно должны быть согласованы с региональным агентством ветеринарии, и если это действительно было, то тогда это более чем странно, и ни в какие ворота это не лезет»,— сказал «Ъ» зампред Общественной палаты Ульяновской области (ОП УО) Владимир Малинин, отметивший, что намерен вынести этот вопрос на обсуждение профильной рабочей группы при ОП УО.

Получить комментарии Агентства ветеринарии Ульяновской области в понедельник не удалось. На запрос «Ъ» ведомство не ответило, глава агентства Нина Пелевина была по своим телефонам для комментариев недоступна.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Рамиль Хайруллин сказал «Ъ», что «в курсе ситуации, надо разбираться и пересматривать».

Между тем ульяновский зоозащитник, руководитель волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев, представлявший в УФАС в деле о незаконности торгов на услуги ОСВВ интересы общественной организации помощи бездомным животным «Подари жизнь» (город Златоуст, Челябинская обл.), считает, что ситуация в регионе с оплатой работ по ОСВВ может усугубиться, и не только в Ульяновске. По его словам, причина отмены аукционов по ОСВВ в Ульяновске в прошлом году была в несоответствии регионального законодательства федеральному — техническим заданием не были установлены требования по вакцинации животных (федеральный закон №498-ФЗ требует, чтобы вакцинацию в обязательном порядке проводили приюты при проведении ОСВВ, а региональный закон — что вакцинацию от бешенства проводит госветеринария, при этом порядок, как это делать, нигде не оговаривается). «После решения УФАС агентство ветеринарии ничего не изменило в региональном законе, и как только пойдут первые торги в этом году, я буду выходить в УФАС с аналогичным требованием по всем муниципальным районам региона, потому что закон, из которого убрали вакцинацию, получился таким, что его невозможно исполнять»,— отметил господин Зайцев.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2024 году в медучреждения Ульяновской области по поводу укусов животных обратились 2935 человек, «что на уровне аналогичного периода 2023 года (3001 случай)», 96,42 % укусов нанесены домашними животными, из них 64,42 % — собаками.

Сергей Титов, Ульяновск