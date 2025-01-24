В Ульяновской области бюджет 2025 года из дефицитного становится профицитным

Минфин Ульяновской области в минувший четверг вынес на общественное обсуждение проект регионального закона о внесении изменений в областной бюджет 2025 года. Законопроект размещен на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области. Последний день приема замечаний и предложений — 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Волга» в региональном минфине, изменения связаны с увеличением федеральных дотаций в соответствии со статьями федерального бюджета, принятого в третьем чтении уже после принятия бюджета Ульяновской области на 2025 год, а также в связи с планируемым ростом доходной части регионального бюджета.

Согласно документу, общий объем доходов облбюджета на 2025 год составит 111,605 млрд руб. (в действующем варианте бюджета 2025 года было 99,459 млрд руб.), безвозмездные поступления федеральных средств составят 22,492 млрд руб. (в действующем варианте — 15,16 млрд руб.), расходы запланированы в размере 111,605 млрд руб. (сейчас это 100,452 млрд руб.), собственные доходы региона — 89,278 млрд руб. (в действующем — 84,296 млрд руб.). Профицит составил 164,4 млн руб. (в действующем варианте дефицит составляет 994 млн руб.).

По словам министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, в изменениях облбюджета найдет отражение финансирование всех новых нацпроектов. Основной акцент расходной части будет сделан на нацпроекты и соцподдержку, «в первую очередь — на лекарственное обеспечение и на детей-сирот». Министр также отметила, что около 2 млрд руб. будет направлено на погашение госдолга.

Предполагается, что на следующей неделе (ориентировочно — 30 января) законопроект будет вынесен на обсуждение облправительства, а затем передан в региональное заксобрание. Как пояснили в бюджетном комитете областного парламента, предполагается, что изменения в бюджет 2025 года будут приняты в первой половине февраля.

Сергей Титов, Ульяновск