УФАС Татарстана включило в РНП ульяновского предпринимателя Сергея Мадьянкина

Как стало известно «Ъ-Волга» управление ФАС по Республике Татарстан своим решением включило ульяновского индивидуального предпринимателя Сергея Мадьянкина в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ

Решение комиссии УФАС №16-13/2025 от 21 января 2025 года было размещено на официальном интернет-портале госзакупок в минувший четверг, 23 января, в разделе внеплановых проверок по закупке на работы по ОСВВ, заказчик — исполком Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

Сергей Мадьянкин (Димитровград) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2002 году. Основное направление его деятельности — обращение с безнадзорными животными (ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) по муниципальным контрактам, заключенным в рамках федерального закона об ответственном обращении с животными (№ 498-ФЗ от 27.12.2018). Из организаций, занимающихся этой деятельностью в регионе, он, как правило, имеет достаточно большое количество муниципальных контрактов. Так, по данным регионального агентства ветеринарии, в 2020 году, когда только начали действовать требования закона № 498-ФЗ, из 16 заключенных муниципальных контрактов 14 были заключены в Сергеем Мадьянкиным. Кроме того, ИП Сергей Мадьянкин часто становится победителем торгов на заключение муниципальных контрактов по ОСВВ в соседних регионах. При этом зоозащитники Ульяновской области неоднократно жаловались в надзорные органы на нарушения со стороны господина Мадьянкина требований закона № 498-ФЗ.

Как отмечается в решении УФАС Татарстана, в октябре прошлого года Сергей Мадьянкин заключил контракт на работы по ОСВВ (на сумму 295 тыс. руб.) с исполкомом Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, однако требования контракта не выполнил. Он не проинформировал через прописанные в контракте СМИ и соцсети население о проведении отлова, не предоставлял заказчику данные геолокации по местам отлова, не фиксировал, не производил видеофиксацию отлова и выпуска так, как это требуется техзаданием контракта, предоставил заказчику недостоверную отчетность как по количеству отловленных и прошедших ОСВВ собак, так и по факту проведения вакцинации, перевозил животных в деревянных ящиках, не соответствующих размерам животных, что не соответствует требованиям федерального и регионального законодательства по предотвращению травм животных во время перевозки.

Контракт с ИП был расторгнут по инициативе заказчика в связи с неисполнением, после чего заказчик обратился в УФАС с просьбой внести ИП Сергея Мадьянкина в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия УФАС отметила в решении, что «и ранее в адрес управления уже поступало обращение о включении ИП Мадьянкина С.А. в реестр недобросовестных поставщиков, что свидетельствует о том, что рассматриваемый случай ненадлежащего исполнения обязательств является не единичным».

Решением УФАС ИП внесен в РНП сроком на два года.

Ульяновские зоозащитники отмечают, что «вообще-то уже давно такие решения должны были вынести по требованию муниципалитетов и надзорных органов в Ульяновской области», где уже неоднократно общественность указывала на те же самые и другие замечания.

Сергей Титов, Ульяновск