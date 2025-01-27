Сельскохозяйственное месторождение

ООО «Альфапластер», принадлежащее одному из крупнейших производителей сухих строительных смесей в России — группе компаний «Волма», вынуждено будет покинуть территорию площадью 38,8 га в Ишимбайском районе Башкирии. Фирма, владеющая лицензией на добычу гипса на этой же территории, арендовала участки в 2013–2023 годах и собиралась продлить аренду, однако региональный минзем отказал в новом договоре из-за пересечения с землями лесного фонда. Тогда «Альфапластер» пожаловался в арбитражный суд Башкирии, который согласился с доводами компании. Однако в законности решения усомнилась прокуратура, добившаяся его пересмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии и региональное министерство земельных и имущественных отношений в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде добились отмены решения арбитражного суда Башкирии, потребовавшего от минземимущества предоставить в аренду 38,8 га земли в Ишимбайском районе компании «Альфапластер».

Как следует из материалов дела, ООО «Альфапластер» имеет лицензию на разведку и добычу гипса для цементной промышленности на участке «Гора Барская» Селеукского месторождения, действующую до 2032 года. Лицензионный участок находится на 9 км восточнее Стерлитамака и совпадает с территорией семи земельных участков, которые компания арендовала с 2013 по 2023 год.

В 2021 году деятельность «Альфапластера» на территории месторождения привлекла внимание Управления по госохране объектов культурного наследия, которое выявило нарушение в действиях в компании из-за геологоразведочных работ без историко-культурной экспертизы. Компании удалось отбиться от претензий ведомства в судах.

ООО «Альфапластер» зарегистрировано в 2011 году в Волгограде, входит в группу компаний «Волма», занимающуюся производством строительно-отделочных материалов (клеев, грунтовок, сухих смесей, гипсокартона и других). Владельцы последней — волгоградские предприниматели Юрий Гончаров и Александр Малашкин. Уставный капитал «Альфапластера» — 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль компании составила 378 тыс. руб. при нулевой выручке.

За месяц до истечения срока аренды «Альфапластер» обратился в минземимущества Башкирии с просьбой заключить новый договор аренды без торгов. В ответ последовал отказ, позже обоснованный министерством тем, что два участка пересекаются с границами лесничеств, а также тем, что заявитель владеет лицензией на недропользование, что препятствует аренде сельскохозяйственных земель. Не согласившись с отказом, компания обратилась в арбитражный суд.

Суд первой инстанции установил, что в ЕГРН отсутствует информация о пересечении границ участков с землями лесного фонда. Также суд обнаружил, что в 2013 году администрация Ишимбайского района намеревалась перевести спорные сельскохозяйственные земли в земли промышленности для разведки и разработки гипсового карьера. Исходя из этого арбитражный суд Башкирии признал отказ незаконным.

Не согласившись с решением, минземимущество подало апелляционную жалобу. Его позицию поддержала республиканская прокуратура, которая указала, что фактическая цель использования сельскохозяйственных земель — разработка полезных ископаемых. Из этого следовал вывод надзорного ведомства о том, что исполнение судебного решения без перевода земли в другую категорию будет означать притворный характер сделки минзема и «Альфапластера».

Министерство, в свою очередь, вновь указало на незаконность аренды земель лесного фонда.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил доводы о совпадении границ участков с землями лесного фонда, однако в остальном согласился с мнением прокуратуры и министерства. Так, было отмечено, что суд первой инстанции не учел положения законодательства, разрешающие аренду сельскохозяйственных земель на новый срок без торгов только теми, кто непосредственно использовал участки в сельскохозяйственном производстве. В данном случае, говорится в апелляционном постановлении, «Альфапластер» таким видом деятельности фактически не занимался.

Таким образом, решение арбитражного суда было отменено.

В ГК «Волма» на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Управляющий партнер юридической компании ProLex Константин Лушников называет обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что земельный участок сельскохозяйственного назначения можно отдать без торгов лишь лицу, реально занимающемуся сельскохозяйственным производством, а не добывающему полезные ископаемые. В то же время, считает он, наличие лицензии на недропользование само по себе не запрещает арендовать сельхозземлю. «Однако если реальная цель — горные работы, она должна предоставляться по другим правилам или после перевода участков в земли промышленности»,— пояснил эксперт.

Вместе с тем, по словам господина Лушникова, лицензия на разведку и добычу гипса из-за отказа в аренде не становится бессмысленной, ведь «Альфапластер» вправе ходатайствовать о смене категории земель.

Идэль Гумеров