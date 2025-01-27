СК Белоруссии пообещал наказать участников протестов за рубежом

Следственный комитет (СК) Белоруссии определил 365 участников митингов, которые прошли в день выборов президента республики в разных городах мира. Протесты состоялись во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Вильнюсе, Нью-Йорке, Праге и в других городах, рассказали в СК. Всего в протестах участвовал, по данным ведомства, 581 человек.

«Основные цели проведения мероприятий — попытка продемонстрировать "состоятельность" руководства группами "беглых", дискредитация Республики Беларусь на международной арене»,— рассказала пресс-служба ведомства. Как считает СК республики, участники митингов также пытались сорвать выборы.

В СК добавили, что митинги в день выборов проводились «для имитации поддержки экстремистских ячеек». Участников протестов пообещали привлечь к уголовной ответственности. Силовые органы Белоруссии проверяют наличие имущества и недвижимости на территории страны, в том числе зарегистрированного на иных лиц.

После предыдущих президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%, в стране начались массовые протесты. Они длились до марта 2021 года и закончились арестом и бегством из страны оппозиционных деятелей. В связи с протестами было возбуждено более 4,6 тыс. уголовных дел. Во время них погибло от трех до восьми человек.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января текущего года. ЦИК Белоруссии сообщил о победе господина Лукашенко на выборах с 86,82% голосов. Протестов в республике не было.

Подробное о переизбрании Александра Лукашенко — в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».