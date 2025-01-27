В Ростове гражданина Украины осудили за подрыв трех локомотивов в Мелитополе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Максима Тимофеева виновным в участии в террористическом сообществе, незаконном хранении взрывчатки и совершении трех терактов (ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ему назначено 20 колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По версии следствия, в апреле 2023 года Тимофеев, находясь в Мелитополе, добровольно вошел в состав террористического сообщества. В апреле и в июне он вместе с другим участником сообщества забирал из тайников самодельные взрывные устройства и прикреплял их к локомотивам. Всего было совершено три взрыва. 22 августа 2023 года Тимофеев был задержан.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Кристина Федичкина