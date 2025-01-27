Теннисистка Эрика Андреева проиграла на старте турнира в Сингапуре

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла Доминике Шалковой из Чехии в первом круге турнира в Сингапуре. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу 20-летней чешки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрика Андреева на Roland Garros в 2024 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Эрика Андреева на Roland Garros в 2024 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Игра длилась 1 час и 41 минуту. Доминика Шалкова — 163-я ракетка мира. Во втором круге турнира она сыграет с Камилой Осорио из Колумбии.

20-летняя Эрика Андреева занимает 75-е место в рейтинге WTA. Победительница одного турнира WTA 125 в парном разряде. В середине января 2025 года Андреева дошла до второго круга Открытого чемпионата Австралии, но не прошла дальше, проиграв бразильянке Беатрисе Хаддад Майя.