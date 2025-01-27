Полмиллиона за лодку и сети

В Советский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело бывшего председателя этого же суда Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки. По версии следствия, 500 тыс. руб. ей передал местный бизнесмен, который занимался ловлей рыбы, за решение вопроса о возврате ему лодки и сетей. Ранее на них был наложен арест. По предположению эксперта, на первом заседании рассмотрят вопрос о смене подсудности дела, и его слушание пройдет в другом регионе. Основанием для такого решения может быть наличие у госпожи Коблевой связей в судебной системе Ростовской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой поступило в этот же суд. Соответствующая отметка есть в картотеке суда. Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч.5 ст. 290 УК РФ, до двенадцати лет колонии). Вместе с ней на скамье подсудимых находятся местный предприниматель Владимир Боженко и третий фигурант Николай Студеникин. Один обвиняется в даче взятки (п.«б» ч.4 ст. 291 УК РФ, до двенадцати лет колонии), другой – в посредничестве при ее передаче (п.«а», «б», ч.3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет колонии).

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в ноябре 2023 года. «Владимир Боженко через посредника Николая Студеникина передал 500 тыс. руб. Елене Коблевой. Таким образом предприниматель решал вопрос о возврате ему лодки и сетей, на которые арест был наложен азовским мировым судьей», — рассказывал «Ъ» источник в правоохранительных органах.

В декабре 2023 года Елена Коблева написала заявление об уходе с поста председателя Советского райсуда. В этом же месяце квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила ее полномочия. В апреле 2024 года стало известно о том, что Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Коблевой.

Владимир Боженко был задержан 19 мая в Ростове-на-Дону после допроса, затем его перевезли в Москву. Там избрали меру пресечения в виде ареста. По данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Боженко зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в декабре 2023 года. Основные виды деятельности — рыболовство, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками.

Заведующий адвокатским филиалом «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко полагает, что дело госпожи Коблевой не будут рассматривать в суде, который она ранее возглавляла. И вопрос о смене подсудности дела и переносе его слушания в другой регион может решиться на первом открытом заседании (его дата еще не назначена).

«По общему правилу преступление должно рассматриваться в суде по месту совершения преступления, однако в исключительных случаях происходит смена подсудности, — пояснил юрист. — В ст.35 УПК РФ среди прочих содержится такое основание для изменения подсудности, как «если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу». Для изменения подсудности по этому основанию нужно, чтобы одна из сторон по делу заявила соответствующее ходатайство. Либо это может произойти по инициативе самого председателя суда, в котором должно слушаться дело. Именно благодаря применению этого положения ст.35 УПК РФ обычно резонансные дело и передают из региона, где преступление было совершенно, в соседний регион».

Ранее стало известно, что уголовное дело бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой будет рассматриваться в Первомайском районном суде Краснодара. Вместе с Еленой Золотаревой судить будут ее заместителя Татьяну Юрову. Также на скамье подсудимых находятся экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Их обвиняют в передачи и получении взяток.

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области расследовали более полутора лет. В конце 2024 года материалы были переданы в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако их рассмотрение было решено перенести в другой регион из-за наличия у фигурантов дела связей в судебной системе Дона.

Кристина Федичкина