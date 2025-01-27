Минюст Италии подтвердил, что итальянец из российской армии попал в плен ВСУ

Министерство юстиции Италии подтвердило «РИА Новости», что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен гражданина Италии, который участвовал в военной операции на стороне российской армии. Речь идет о Джанни Ченни. В начале января итальянское издание Today опубликовало видео, на котором мужчина представляется своим именем, но опровергает связь с военными.

«На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который... технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант (участника боевых действий.— "Ъ")»,— сообщил Минюст Италии «РИА Новости».

Ранее Today писало, что Италия добивается экстрадиции Джанни Ченни. Издание также публиковало фотографию, как утверждается, его военного билета, который Минобороны России выдало итальянцу 13 ноября 2024 года. По информации Today, ВСУ взяли Джанни Ченни в плен 7–8 января 2025 года в районе Купянска Харьковской области. Сейчас он находится в больнице на Украине.

Как добавляет Today, 51-летний Джанни Ченни имеет итальянское и российское гражданства. Последние годы он жил в Самаре, где работал поваром-пиццайоло. Today отмечает, что Джанни Ченни стал первым военнопленным гражданином Италии за 80 лет. В случае экстрадиции ему грозит тюрьма.