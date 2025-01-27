Саудовская Аравия разрешила иностранные инвестиции в Мекку и Медину

Сегодня, 27 января, Управление рынков капитала (CMA) Саудовской Аравии разрешило иностранные инвестиции в публичные компании, владеющие недвижимостью в Мекке и Медине — священных городах и важнейших местах паломничества мусульман.

Таким образом, иностранные инвесторы смогут покупать доли в компаниях, получающих доход от размещения паломников в этих городах. При этом иностранцы смогут инвестировать только в акции и некоторые другие виды ценных бумаг, а также не смогут владеть более чем 49% акций таких компаний.

CMA заявило, что цель изменения правил — привлечение иностранного капитала для развития различных проектов в Мекке и Медине. Паломничество в эти города — один из важных источников доходов для Саудовской Аравии. В 2019 году, перед пандемией COVID-19, Мекку и Медину посетило около 7,5 млн паломников, они принесли саудовской экономике $12 млрд.

Власти Саудовской Аравии рассчитывают увеличить число паломников до 30 млн к 2030 году. Эти планы — часть амбициозной программы Vision 2030, предполагающей снижение зависимости местной экономики от добычи нефти и развитие в стране туризма, технологического сектора и других отраслей.

Яна Рождественская