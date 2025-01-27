Дом.РФ получил согласование по двум проектам КРТ в Сочи

В Сочи реализуют два проекта комплексного развития территории, инициированные агентством Дом.РФ, рассказала корреспонденту «Ъ-Сочи» руководитель по параметрам развития территории Анна Должанская во время форума «Инвестфест». Эти проекты направлены на улучшение городской инфраструктуры и создание новых объектов для жителей и туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам представителей Дом.РФ, специалисты получили согласование по четырем проектам на территории Краснодарского края, в том числе двум в Сочи и двум в Краснодаре. Один из проектов в краевой столице подразумевает строительство торгово-развлекательного комплекса площадью 6 тыс. «квадратов», из которых 500 кв. м передадут муниципалитету для организации библиотеки. Второй проект — общественно-деловая застройка на 6 га и логистический комплекс площадью до 45 тыс. кв. м недалеко от аэропорта Краснодара.

В Сочи реализуют проект комплексного развития территорий «под жилье и не жилье». Несколько проектов пока находятся в работе на территории курорта.

«Сотрудничество позволило нам взять в проработку около 10 проектов КРТ. Пять согласованы. Общий градостроительный потенциал — 274 тыс. кв. м», — рассказала госпожа Должанская о работе Дом.РФ в Краснодарском крае в ходе своего выступления на форуме.

Агентство планирует согласовать строительство четырехзвездочного отеля в Туапсе. Все проекты находятся на начальной стадии реализации, и ожидается, что в ближайшие пару лет специалисты завершат этапы разработки документации по планировке территории совместно с инвесторами.

Мария Удовик, Андрей Куценко