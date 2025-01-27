Путин: Россия сделает все, чтобы пресечь русофобию и антисемитизм

Пресс-служба Кремля опубликовала приветствие президента Владимира Путина участникам и гостям церемонии памяти жертвам Холокоста и 80-летия освобождения узников Освенцима. В своей речи президент подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы не допустить распространения «расистских идеологий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продолжим принципиально и жестко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам. Сделаем все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии»,— отметил господин Путин.

Президент также подчеркнул, что именно советские войска сыграли важнейшую роль в разгроме нацистской Германии. «Граждане России — прямые потомки и преемники поколения победителей»,— заявил президент.

Владимир Путин выразил надежду, что российская еврейская община, организатор мемориальных мероприятий, касающихся памяти жертв Холокоста, продолжит свою деятельность для продвижения гуманизма и внутреннего мира в России.

Годовщина освобождения Освенцима отмечается ежегодно 27 января, в день, когда Красная Армия освободила лагерь. По разным оценкам, за годы войны в Освенциме погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В 1947 году, спустя два года после освобождения, на месте лагеря был создан музей, который в 1979-м вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.