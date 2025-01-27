Бананы созреют в Сочи

В Сочи намерены импортозаместить южноамериканские бананы. Первый урожай там соберут в конце 2025 года или в начале 2026-го. О планах авторы идеи рассказали главе Минсельхоза, а затем и “Ъ FM”. На миллиардные объемы они, впрочем, пока не претендуют, но уверяют, что банан отлично приживется в местном климате. В других ботанических садах это подтверждают, но не берутся подсчитывать розничные цены. Подробнее об истории банана в России, его перспективах и большой политике — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый российский банан на год старше Московского университета, который на днях отпраздновал 270-летие. Саженец привезли для оранжереи графа Петра Шувалова, где он довольно скоро вырос до 2,5 м, а спустя почти два года заплодоносил. В 1758-м производство бананов в России увеличилось до 70 штук, и это стало общеевропейским рекордом. Все они отправлялись к столу императрицы Елизаветы Петровны.

Дворянам тоже хотелось экзотики, и они экспериментировали в своих оранжереях. Даже не в самой южной Калужской губернии, там и сейчас бананы растут, рассказал “Ъ FM” заведующий ботаническим садом Калужского государственного университета, кандидат биологических наук Евгений Константинов: «В XIX веке модно было при усадьбах иметь оранжереи. И в нашем ботаническом саду Калужского университета мы регулярно получаем урожаи. Мне не дадут соврать и наши сотрудники, и студенты университета: они совершенно не отличаются от того, что продается в магазине».

О более серьезных масштабах речи никогда не шло. Бананы Россия, конечно, импортировала: до революции ямайские из Англии, в конце 1930-х — палестинские и южноамериканские, в 1950-х стали продавать плоды из Китая и Вьетнама. С тех пор бананы стали инструментом большой политики. Всякое появление на прилавках партии из новой страны означало, что поставщик выбрал просоветский курс.

Другое дело, что откуда бы не везли плоды, дозревают они все равно в ящиках. А российский банан, он же с ветки, а потому вкуснее. И это хорошо понимают в Сочи, именно он может стать банановой столицей России. По крайней мере, это входит в планы Андрея Платонова, главы «Академии развития субтропического сельского хозяйства»: «Я представил нашему министру журнал "Черноморское сельское хозяйство". Там в 1906 году ученые говорили, что выращивать в России все возможно и нужно. Наличие теплиц в принципе позволяет выращивать любую культуру.

Затраты на выращивание в теплицах огурцов и томатов не меньше, в частности, на электроэнергию и удобрения, поэтому у нас не вызывает сомнений возможность получения урожая бананов».

В Сочи убеждены, что российский банан должен быть доступен как опция. Невозможно сходу заменить весь импорт — это около 1,5 млн т по итогам 2024 года. Основной объем пришелся на Эквадор, проверенного временем партнера. Было, правда, недоразумение с мухой-горбаткой, обнаруженной, когда страна решила передать старую советскую технику США на нужды Украины, но его быстро исправили, когда Эквадор передумал.

Но есть вещи, которые сильнее политики, и это цены. Российский банан будет попросту дороже импортного, говорит Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий: «Потенциальная урожайность бананов будет примерно, даже при самых оптимистичных подсчетах, раз в пять меньше, чем урожайность тепличных томатов или огурцов, например. Более того, банановому растению нужен более длинный сезон для того, чтобы получить плоды. И, соответственно, цена должна быть дороже, чем, например, та же цена реализации огурцов или томатов в зимний период, как раз в пять раз».

Хотя бананы и так стремительно дорожают. В Руспродсоюзе говорили о 30-процентном росте цен, и это было осенью, когда килограмм стоил 145 руб., а сейчас на 20 руб. дороже.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин