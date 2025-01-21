Импорт бананов в Краснодарский край увеличился в 14 раз

Объем импорта бананов в Краснодарский край достиг 224 тонн в 2024 году, что в 14 раз больше показателей 2023 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведущими экспортерами бананов на Кубань выступают Индия и Египет. Индийские поставщики отправили в регион 99,7 тонны продукции.

По информации Россельхознадзора, совокупный импорт бананов в Россию составил 1,4 млн тонн. Эквадор сохранил позицию главного поставщика с объемом 1,3 млн тонн.

В начале февраля 2024 года Россия временно приостановила поставки эквадорских бананов из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки. Через две недели Россельхознадзор разрешил пяти компаниям Эквадора возобновить экспорт бананов в страну.

Нурий Бзасежев