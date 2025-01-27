Андрей Козицын банкротит предпринимателя из-за долга в 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал заявление экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына о банкротстве предпринимателя Вячеслава Тимошенко обоснованным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Как указано в судебных документах, уральский бизнесмен через суд пытается вернуть более 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Козицын

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Козицын

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, в 2023 году Верхнепышминский городской суд (Свердловская область) удовлетворил иск Андрея Козицына к Вячеславу Тимошенко о взыскании денежных средств по договорам займа, процентов, на общую сумму 1,24 млрд руб. Из них более 1 млрд руб. составляет основной долг.

В 2024 году суд выдал исполнительный лист. В удовлетворении встречных исковых требований было отказано. Поскольку задолженность не погашена, Андрей Козицын обратился с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд.

«Включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование Козицына Андрея Анатольевича в общем размере 1 240 331 989,31 руб.»,— говорится в определении суда от 16 декабря 2024 года.

В материалах суда указано, что Вячеслав Тимошенко родился в городе Керчь. По данным сервиса Kartoteka.ru, он является учредителем издательского дома «Аргументы недели» и спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава».