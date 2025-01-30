Самая страшная в мире инфекция

В Глобальном отчете ВОЗ по туберкулезу (ТБ), опубликованном в конце октября 2024-го, говорится, что в 2023 году болезнь была впервые диагностирована у 8,2 млн человек. Это рекорд за все время глобального мониторинга по туберкулезу, стартовавшего в 1995 году. По сравнению с 2022 годом, когда было официально зарегистрировано 7,5 млн новых случаев, рост составил 700 тыс.

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В 2020 и 2021 годах новых случаев было намного меньше — 5,8 млн и 6,4 млн соответственно. Составители отчета относят эти низкие показатели на счет «сбоев» в диагностике, связанных с пандемией ковида. Вполне правдоподобно, ведь по числу зарегистрированных новых случаев 2019 год (7,1 млн) ближе к 2022-му.

Согласно содержащимся в отчете оценкам, реальное число заболевших еще выше — 10,8 млн в 2023 году против 10,7 млн в 2022-м и 10,1 млн в 2020-м. Это отражает как недостаточную диагностику, так и неполное предоставление властям сведений о случаях заболевания туберкулезом со стороны медучреждений.

Как и в предыдущих отчетах, лидерами по числу заболевших туберкулезом остаются 30 стран с низким и средним уровнем дохода, давшие в 2023 году 87% всех новых случаев. Пять стран — Индия (26%), Индонезия (10%), Китай (6,8%), Филиппины (6,8%) и Пакистан (6,3%) — в совокупности отвечают за 56% новых случаев.

В 2023 году туберкулез вновь стал ведущей причиной смерти в мире от одного инфекционного агента. До этого в течение трех лет по этому показателю лидировал ковид. В отчетном году от туберкулеза в мире умерло 1,25 млн человек, что почти в четыре раза превысило число умерших от ковида (320 тыс.) и в два раза — от ВИЧ/СПИДа (630 тыс.). Хорошая новость в том, что по сравнению с 2022 годом смертность от ТБ снизилась: два года назад она составляла 1,32 млн человек в год. Как считают в ВОЗ, эти положительные тенденции свидетельствуют, что службы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза начинают восстанавливаться после провалов, связанных с ковидом.

В 2023 году по сравнению с 2015-м число смертей от туберкулеза в 43 странах снизилось не менее чем на 35%. В 13 странах, включая Россию, снижение за тот же период достигло 50%. Однако в 71 стране, преимущественно в двух Америках, этот показатель вырос больше чем на 5%.

Заболеваемость

Заболеваемость туберкулезом (число новых случаев на 100 тыс. населения) в 2023 году составила 134, увеличившись на 0,2% по сравнению с 2022 годом. При этом в целом наблюдается тренд на снижение этого показателя: с 2015 по 2023 год в целом по миру заболеваемость ТБ сократилась на 8,3%.

В 79 странах заболеваемость ТБ с 2015 по 2023 год снизилась более чем на 20%. В основном это страны Африки и Европы (снижение на 24% и 27% соответственно). 13 стран сумели снизить заболеваемость примерно на 50%, что соответствует целям End TB — Стратегии по ликвидации туберкулеза ВОЗ — на 2025 год. На первом месте в их числе — ЮАР, страна с высоким уровнем распространения туберкулеза. Кения, Танзания и Замбия — еще три страны из этого списка. Незначительное снижение отмечалось в Восточном Средиземноморье (3,4%), Юго-Восточной Азии (6,7%) и Западной части Тихого океана (3,5%).

В отчете говорится, что в 39 странах заболеваемость туберкулезом в указанный период возросла. В среднем рост составил 5%, однако в Американском регионе ВОЗ, куда входят страны Северной и Южной Америки, а также Карибского бассейна, заболеваемость увеличилась на 20%, что вызывает особую обеспокоенность. Рост наблюдался также в Индонезии, Монголии, Мьянме и на Филиппинах.

Всеобщий охват медицинскими услугами

В отчете ВОЗ содержится предположение, что глобальный рост новых случаев туберкулеза с 2022 по 2023 год связан с ростом населения, хотя основная проблема, конечно, бедность. В странах, где нет всеобщего охвата услугами здравоохранения, иными словами, доступного медицинского обслуживания, примерно 50% больных туберкулезом сталкиваются с катастрофическими расходами, то есть такими, которые в сумме составляют больше 20% годового дохода домохозяйства. Это расходы прямые, связанные с оплатой медицинских услуг, и косвенные, такие как потеря дохода. Из 30 стран с высоким уровнем распространения туберкулеза больше всего людей несут катастрофические расходы в Анголе, Бангладеш, Китае, Индии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Уганде: их число превышает 15%. «Для снижения этого бремени требуется более быстрый прогресс в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения и более высокий уровень социальной защиты»,— уверены авторы отчета.

В 30 странах с высоким бременем туберкулеза наибольшего прогресса в охвате медицинскими услугами с 2000 по 2019 год добились Китай, Индия, Мьянма, Таиланд и Вьетнам. Для достижения широкого доступа к медицинским услугам расходы на здравоохранение в 2000–2021 годах нарастили Бразилия, Китай, ЮАР, Таиланд (страны с доходами выше среднего), Бангладеш, Индия, Индонезия, Кения, Лесото, Монголия, Мьянма, Филиппины и Вьетнам (страны с доходами ниже среднего) и даже страны с низким уровнем дохода и высоким бременем туберкулеза, такие как Эфиопия, Либерия и Мозамбик.

Из 30 стран с высоким бременем туберкулеза лишь Таиланд может похвастать широким охватом услугами здравоохранения (82% в 2021 году) и низким уровнем катастрофических расходов на здравоохранение (2% домохозяйств). В 2002 году там была введена система, позволяющая получать медицинские услуги всем гражданам страны, в том числе тем, кто не имеет медицинской страховки. Система работает за счет внутреннего финансирования благодаря разветвленной сети первичной медико-санитарной помощи.

Дефицит финансирования

Еще одной проблемой, отмеченной в отчете, стало дальнейшее сокращение глобального финансирования борьбы с туберкулезом. На совещании высокого уровня Генассамблеи ООН по туберкулезу в 2023 году была поставлена цель к 2027 году привлекать на профилактику, диагностику и лечение туберкулеза в странах с низким и средним уровнем дохода 22 млрд долларов США в год. Однако в 2023 году общий объем финансирования составил всего 5,7 млрд долларов США, то есть 26% от целевого показателя, хотя в три предыдущих года он был 6 млрд долларов США.

Тереза Касаева, директор департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ, в интервью сайту Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний (CIDRAP) Миннесотского университета заявила, что этой суммы недостаточно для удовлетворения основных потребностей в борьбе с туберкулезом. «При 26-процентном финансировании невозможно обеспечить всем нуждающимся доступ к диагностике и лечению»,— подчеркнула она.

Чиновница также отметила, что глобальные инвестиции в исследования, связанные с туберкулезом, в 2023 году составили всего около 1 млрд долларов, то есть пятую часть годового целевого показателя в 5 млрд долларов, указав, что недостаточное финансирование исследований будет препятствовать созданию новых средств диагностики, а также лекарств и вакцин против туберкулеза.

Тем не менее положительные сдвиги есть. Касаева сообщила, что в разработке находится 15 кандидатных вакцин. Шесть из них уже дошли до исследований третьей фазы, которые проходят в странах с самым высоким бременем туберкулеза. В политической декларации, принятой на совещании высокого уровня по туберкулезу в 2023 году, государства—члены ООН призвали разработать по крайней мере одну новую эффективную вакцину против туберкулеза к 2028 году. Тереза Касаева считает, что эта цель вполне достижима.

Елена Туева