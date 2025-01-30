Новая электроника

Передовая инженерная школа (ПИШ) СПбГЭТУ ЛЭТИ «Электроника и электротехника» запустила специальное образовательное пространство — лабораторию проектирования силовых преобразователей. Новое подразделение будет работать в рамках образовательного направления «Перспективные силовые преобразователи». Основной задачей лаборатории является обучение инженеров в сфере цифрового моделирования и разработки одного из ключевых типов промышленной электротехники — силовых преобразователей энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pish.etu.ru Фото: pish.etu.ru

«При проектировании лаборатории были учтены требования к разработке современных преобразовательных устройств, в том числе на отечественной элементной базе. Идея лаборатории — пространство для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также практической подготовки обучающихся. Студенты смогут освоить методы проектирования и прототипирования сложных электротехнических систем, а для школьников будет реализована возможность проходить обучение с целью профессиональной ориентации»,— говорит заместитель директора ПИШ СПбГЭТУ ЛЭТИ «Электроника и электротехника» Анастасия Стоцкая.

Лаборатория проектирования силовых преобразователей позволит студентам ПИШ ЛЭТИ изучать процессы, которые происходят в микросхемах преобразователей электроэнергии различного назначения, использующих современные электронные компоненты. Для этого она оснащена всем необходимым исследовательским оборудованием и вычислительными мощностями.

В лаборатории обучающиеся смогут самостоятельно моделировать, проектировать и конструировать различные типы печатных плат для ключевых узлов современного электронного оборудования. Партнером образовательного пространства выступает ООО «Курский электроаппаратный завод» — одно из ведущих российских предприятий в области силовой электроники. Руководителем лаборатории проектирования силовых преобразователей является Назар Владимирович Масленников. Главная задача нового образовательного пространства — подготовка квалифицированных кадров, которые обеспечат опережающий рост отечественной промышленности.

ПИШ ЛЭТИ «Электроника и электротехника» создана в феврале 2024 года в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы», который призван обеспечить подготовку высококвалифицированных инженеров нового поколения для обеспечения технологического суверенитета страны.

Основной вектор развития ПИШ ЛЭТИ — это системы создания, разработки, подготовки электронной компонентной базы с использованием новых материалов и новых принципов, а также применение этой компонентной базы (ЭКБ) для различных технических, электротехнических, радиотехнических систем. В 2024 году в рамках школы было запущено пять новых образовательных программ.

Подготовлено при поддержке Центра научных коммуникаций ЛЭТИ