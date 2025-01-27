В Краснодаре за 1,5 млрд рублей планируют запустить производство готовой еды

Компания «Юнион-фуд Юг» планирует инвестировать 1,5 млрд руб. в запуск в Краснодаре пищевой линии мощностью до 345 тыс. упаковок готовой еды в сутки. О проекте в своем Telegram-канале рассказал глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент потребсферы Кубани Фото: департамент потребсферы Кубани

Предприятие расположено в Восточной промзоне Краснодара, занимающей более 700 гектаров. Там находится более 400 предприятий. Глава Краснодара отметил, что многие из них экспортируют продукцию по всей России, а некоторые и за рубеж.

«Юнион-фуд Юг» планирует запустить пищевую линию осенью. Сейчас компания заключает соглашения на трудоустройство молодых специалистов из КубГАУ, КубГТУ и Краснодарского торгово-экономического колледжа.

Татьяна Ручкина