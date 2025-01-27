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В Белорецком районе проверяют информацию о нарушении прав сироты

Прокуратура Башкирии проводит проверку информации, опубликованной в интернете, о нарушении жилищных прав 22-летней сироты, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в 2009 году при оформлении опеки за сиротой и ее сестрами закрепили жилой дом общей площадью 65 кв. м, принадлежащий отцу девочки. Из-за неточности в документах наследство на имущество, оставшееся после смерти родителей, не было оформлено. При этом наличие этого дома явилось основанием для отказа в постановке сироты в список для получения жилья в льготном порядке.

Прокуратура даст оценку действиям законного представителя подопечной, а также органов опеки и местного самоуправления, куда обращалась сирота.

Майя Иванова

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