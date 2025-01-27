«РИА Новости»: внешний долг России опустился ниже $2 тыс. на душу населения

Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам 2024 года опустился ниже $2 тыс., подсчитало агентство «РИА Новости» на основе данных Банка России. Это минимальный показатель с 2005 года. Данные приводятся без учета статистики по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.

В 2019 году показатель задолженности перед нерезидентами в среднем составлял $3,3 тыс. на человека, в 2023 году — $2,1 тыс., в прошлом году — $1,9 тыс. В 2005 году, на момент минимального уровня, показатель составлял $1,8 тыс. на душу населения.

По данным Банка России на 1 января 2025 года, внешний долг РФ составил $290,4 млрд, сократившись на $27,5 млрд, или на 8,7%, до минимума за 18 лет. Сокращение произошло за счет снижения задолженности по суверенным ценным бумагам, а также уменьшения обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам.