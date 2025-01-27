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Московская компания выкупила 25% акций молочного завода в Ирбите за 683 млн руб.

Акционерное общество «СмартПроект» из Москвы купило 25% акций Ирбитского молочного завода у свердловских властей. Как указано на площадке торгов, начальная цена составляла 673,7 млн руб., итоговая – 683,8 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «СмартПроект» зарегистрирована в Москве (муниципальный округ Лефортово) и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральным директором компании является Павел Бакланов, он также является учредителем компании «Дилинг» (компания занимается вложениями в ценные бумаги и зарегистрирована в Екатеринбурге). В 2023 году «СмартПроект» уже выкупала 49% акций завод в Ирбите. Как сообщал «Ъ-Урал», компания связана с уральской группой «Синара».

В документах аукциона также указано, что в торгах хотело принять участие ООО «Маслозавод нытвенский», но компанию не допустили до торгов. Завод занимается производством молока (кроме сырого) и молочной продукции, зарегистрирован в городе Нытва Пермского края.

Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших предприятий молочной промышленности на Среднем Урале. По итогам 2023 года выручка завода составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль – 241,2 млн руб. После продажи 25% акций, в государственной собственности региона сохраняется 26% акций завода.

Ранее генеральный директор завода Григорий Бачериков заявлял, что в 2025 году на модернизацию молочного завода направят более 400 млн руб.

Мария Игнатова

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