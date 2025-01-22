На модернизацию Ирбитского молочного завода направят более 400 млн рублей

В 2025 году Ирбитский молочный завод (Свердловская область) планирует увеличить инвестиционную программу на предприятии на 30% до 400 млн руб. Как сообщил генеральный директор завода Григорий Бачериков, соответствующее решение одобрили все акционеры. В 2024 году инвестиции в производство составили более 250 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средства инвесторов производство привлекает с начала 2024 года. По словам господина Бачерикова, это позволило увеличить объемы прибыли и производимой продукции, отчисляемых налогов. «Одна из основных проблем государственных предприятий — приходится работать в довольно жесткой системе государственных и муниципальных закупок. Для промышленного предприятия с таким объемом реализации это довольно сложно. Например, информация обо всем оборудовании, которое мы покупаем, становится достоянием в том числе наших конкурентов»,— пояснил Григорий Бачериков. Он ожидает, что привлечение дополнительных инвестиций приведет к «более динамичному развитию завода».

По словам заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Тереховой, завод перерабатывает порядка 180 тыс. т молока в год. Все сырье предприятие получает от местных поставщиков.

Напомним, в конце прошлого года были объявлены торги по продаже 25% акций акционерного общества «Ирбитский молочный завод». Начальная цена составляет 673,7 млн руб. После продажи в государственной собственности региона сохранится 26% акций завода.

Анна Капустина