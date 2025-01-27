Замминистра воронежского ЖКХ отправили под домашний арест

Центральный райсуд Воронежа заключил под домашний арест 48-летнюю заместителя министра ЖКХ региона Елену Евсюкову. По решению суда мера пресечения будет действовать до 22 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель воронежского министра ЖКХ Елена Евсюкова на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Заместитель воронежского министра ЖКХ Елена Евсюкова на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Госпожа Евсюкова подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Расследованием уголовного дела занимается региональное управление МВД. Следствие считает, что в 2022 году чиновница поручила подчиненным скорректировать результаты исследования объемов мусора, которое по госконтракту проводило крымское ООО «Альфа». На основе этих данных чиновники установили нормативы и размер платы за их утилизацию. В прошлом году суд признал нормативы недействующими. Как считает следствие, отмена нормативов свидетельствует о том, что потраченные на исследование 9,3 млн руб. были похищены.

Елену Евсюкову задержали поздним вечером 22 января. Через два дня следствие выступило в суде с ходатайством о ее заключении под стражу. Суд тогда продлил ее арест на 72 часа. За это время следователь осмотрела телефон одной из сотрудниц министерства, в которой нашла переписку, свидетельствующую о том, что показатели исследования корректировались под контролем госпожи Евсюковой.

Защита Елены Евсюковой выступала за ее заключение под домашний арест. Сама чиновница отрицает вину: «Я ничего не украла ни у граждан, ни у государства».

Сергей Толмачев