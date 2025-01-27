Замминистра воронежского ЖКХ отправили под домашний арест
Центральный райсуд Воронежа заключил под домашний арест 48-летнюю заместителя министра ЖКХ региона Елену Евсюкову. По решению суда мера пресечения будет действовать до 22 марта.
Заместитель воронежского министра ЖКХ Елена Евсюкова на заседании по избранию меры пресечения
Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ
Госпожа Евсюкова подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Расследованием уголовного дела занимается региональное управление МВД. Следствие считает, что в 2022 году чиновница поручила подчиненным скорректировать результаты исследования объемов мусора, которое по госконтракту проводило крымское ООО «Альфа». На основе этих данных чиновники установили нормативы и размер платы за их утилизацию. В прошлом году суд признал нормативы недействующими. Как считает следствие, отмена нормативов свидетельствует о том, что потраченные на исследование 9,3 млн руб. были похищены.
Елену Евсюкову задержали поздним вечером 22 января. Через два дня следствие выступило в суде с ходатайством о ее заключении под стражу. Суд тогда продлил ее арест на 72 часа. За это время следователь осмотрела телефон одной из сотрудниц министерства, в которой нашла переписку, свидетельствующую о том, что показатели исследования корректировались под контролем госпожи Евсюковой.
Защита Елены Евсюковой выступала за ее заключение под домашний арест. Сама чиновница отрицает вину: «Я ничего не украла ни у граждан, ни у государства».