Двух чиновниц задержали после обысков в воронежском министерстве ЖКХ

Заместители министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Наталия Толчеева и Елена Евсюкова находятся в изоляторе временного содержания после вчерашних обысков. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в правоохранительных органах.

Вчера, 22 января, в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как рассказывали в правительстве области, полиция расследует мошенничество, предположительно совершенное одним из подрядчиков, работавшим несколько лет назад в рамках реформы региональной системы утилизации твердых коммунальных отходов.

Собеседники «Ъ-Черноземье» утверждают, что чиновницы находятся в статусе подозреваемых в мошенничестве. В дальнейшем квалификация может быть изменена.

По данным «Ъ-Черноземье», в уголовном деле речь идет о крымской компании ООО «Альфа», зарегистрированной в конце 2021 года и ныне недействующей. Фирма, согласно Kartoteka.ru, принадлежала Анастасии Мифтахутдиновой. В 2022 году «Альфа» получила госконтракт от на тот момент департамента ЖКХ региона на выполнение научно-исследовательской работы для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов для жилого и общественного фондов. По результатам исследования чиновники установили соответствующие нормативы. В прошлом году Воронежский облсуд признал нормативы для общественного фонда недействующими. Как оказалось, в результатах работы подрядчика отсутствовали достоверные данные о массе и объеме отходов по каждому объекту, выбранному в качестве объекта исследования.

Власти не согласились с решением об отмене нормативов и безуспешно его обжаловали. Замминистра Наталия Толчеева в суде отмечала, что чиновники контролировали не достоверность, а полноту предоставленной подрядчиком информации о накоплении отходов.

Сергей Толмачев