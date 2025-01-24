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В Воронеже замминистра ЖКХ, подозреваемую в мошенничестве, оставили в изоляторе

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство следователя МВД и оставил еще на 72 часа в изоляторе временного содержания 48-летнюю заместителя регионального министра ЖКХ Елену Евсюкову.

Изначально правоохранители просили избрать чиновнице меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Но позже попросили отложить рассмотрение вопроса. Следствие намерено изучить девять изъятых в ходе обысков телефонов.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Елена Евсюкова во время заседания

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Елена Евсюкова во время заседания

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Елена Евсюкова во время заседания

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Адвокат госпожи Евсюковой Виктория Жилина приобщила к делу обширный список грамот и благодарностей своего доверителя, а также характеристику от министра ЖКХ Евгения Бажанова. Защитница попросила отправить чиновницу под домашний арест.

Фигурантка подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, Елена Евсюкова дала распоряжение двум подчиненным снизить в исследовании объемов мусора в регионе, которое проводило крымское ООО «Альфа», данные о выявленных объемах. На основании фиктивных данных были приняты заниженные нормативы, «чтобы в дальнейшем плата за мусор не увеличивалась». Так как реальные объемы в исследовании были сфальсифицированы, то, по мнению следствия, выплаченные за него бюджетные деньги в размере 9,3 млн руб. были похищены.

Госпожа Евсюкова вину не признает. Ее защитник указала, что, согласно приведенным в деле показаниям, подчиненные не подтвердили, что замминистра давала им прямые указания изменять отчет.

Вторым фигурантом дела проходит замминистра Наталия Толчеева. Ходатайство следствия о ее заключении под стражу будет рассмотрено позже.

Сергей Толмачев, Алина Морозова

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