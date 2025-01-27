«Башфармация» согласилась выплатить самарскому поставщику более 80 млн рублей

ГУП «Башфармация» заключило мировое соглашение с ООО «Пульс Самара». В октябре 2024 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск самарской компании о взыскании с «Башфармации» 71,5 млн руб. основного долга, 1,5 млн руб. пени с начислением их до фактического погашения долга в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка. Поводом для подачи иска послужила задолженность, возникшая в результате неоплаты «Башфармацией» некоего договора поставки от 2023 года. По условиям соглашения, покупатель обязался оплатить покупку в течение семи дней после подписания документа о приемки товара, но «Башфармация» не перевела деньги с намеченные сроки. Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик не исполнил условия договора.

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В апелляционной инстанции стороны договорились о постепенной выплате долга. Согласно мировому соглашению, «Башфармация» солгалась выплатить 81,2 млн руб., из которых 25 млн руб. — до 31 января, остальное частями — до 30 апреля этого года. «Пульс Самара», в свою очередь, отказался от взыскания пени с 12 сентября 2024 года по дату фактического исполнения обязательств.

ГУП «Башфармация» владеет сетью «Госаптека», поставляет лекарственные средства в учреждения здравоохранения республики. Учредителем является министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2023 году предприятие получило выручку в 2,3 млрд руб., чистая прибыль составила 136 тыс. руб.

Олег Вахитов