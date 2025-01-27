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Коммерсантъ FM
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Ouest-France: США в 2024 году заработали более $318 млрд на продаже оружия

За счет продолжающихся боевых действий на Украине США удалось нарастить прибыль от продажи оружия в 2024 году на 29%, до $318,7 млрд. Об этом сообщает французская газета Ouest-France со ссылкой на данные Госдепартамента США.

Издание отмечает, что итоговые результаты соответствуют прогнозам роста продаж американских производителей оружия, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman. Американские производители оружия рассчитывают, что в ближайшие кварталы благодаря заказам систем Patriot, артиллерийских снарядов и бронетехники их прибыли останутся на прежнем уровне.

После вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что вопрос дальнейших поставок оружия Украине в настоящее время находится на рассмотрении. Господин Трамп отметил, что американская помощь ВСУ за прошедший год превысила поставки оружия из Европы на $200 млн. Кремль подчеркивал, что военные поставки Украине только затягивают военный конфликт.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по внешней политике».

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