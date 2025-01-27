Владелец кунгурского отеля взыскал с его экс-директора 3,6 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Дмитрия Евстигнеева, единственного участника ООО «Гостиница “Ирень”», управляющего одноименной гостиницей, к ее бывшему гендиректору Екатерине Уржумовой. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда. Ранее госпожа Уржумова единолично заключила убыточный для гостиницы договор аренды с новосибирским ООО «Нигрика».

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Согласно документу, суд постановил взыскать с Екатерины Уржумовой 3,6 млн руб. убытков в пользу ООО «Гостиница “Ирень”».

В сентябре прошлого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что с иском о признании недействительной сделки с новосибирским ООО «Нигрика» в краевой арбитражный суд обратилось ООО «Гостиница “Ирень”». Речь идет о договоре, согласно которому гостиница «Ирень» в лице ее директора Екатерины Уржумовой передала во временное пользование ООО «Нигрика» нежилое помещение по ул. Ленина, 30, в Кунгуре. Цель аренды — коммерческая деятельность арендатора. По мнению истца, сделка является убыточной для общества, поскольку назначенная стоимость аренды сильно занижена, а заключение договора происходило в отсутствие письменного решения владельца.