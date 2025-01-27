Pronews: в Греции ж/д ветку закрыли на пять дней для перевозки техники НАТО

На севере Греции на пять дней прервали пассажирские перевозки на железнодорожной ветке Александруполис—Орменио—Орестиада, поскольку там шла перевозка техники НАТО для учений Steadfast Dart 2025 (STDT25), пишет портал Pronews. По информации портала, из порта Александруполиса перевезли сотни большегрузных автомобилей и бронетранспортеров. Отмечается, что техника был отправлена в Восточную Европу.

Учения стран НАТО STDT25 по развертыванию сил на восточном фланге начались 13 января и пройдут до 26 февраля. В них принимает участие около 10 тыс. человек. Цель маневров — проверить оперативную совместимость между государствами-участниками, а также отработать развертывание войск.

В список стран-участниц вошли Болгария, Франция, Греция, Италия, Румыния, Испания, Словения, Турция и Великобритания. Наибольшее количество военных и арсенала направит Британия. Учения проходят на территории Румынии, Болгарии и Греции с участием специальных войск (Allied Reaction Force, ARF).