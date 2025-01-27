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Коммерсантъ FM
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3,148 триллиона рублей составлял на 1 января 2025 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. На 1 января 2024 года долг регионов был равен 3,221 трлн руб. Таким образом, за год он снизился на 73 млрд руб. По видам обязательств задолженность такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 385 млрд руб., на банковские кредиты — 228 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,46 трлн руб. Также в составе долга субъектов госгарантии на 58 млрд руб., внешняя задолженность на $164 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 января был равен еще 380 млрд руб.

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